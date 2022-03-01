За посредничество во взятке в 50 млн рублей осудят двоих на Кубани

Их будут судить Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Краснодарском крае перед судом предстанут посредники во взяточничестве. Два сочинца обвиняются в помощи при передаче 50 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Так, в декабре 2017 года бывший сотрудник Центрального аппарата Росимущества совместно с местным жителем предложили сочинцу передать при их посредничестве 50 миллионов рублей сотрудникам Росимущества и судебных органов. Деньги передавались под предлогом аренды участка для строительства площадью более 6 гектаров.

- С 2018 по 2020 годы они получили часть от требуемой суммы в размере 33,5 миллионов рублей, намереваясь передать их в качестве взятки вышеуказанным должностным лицам, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.