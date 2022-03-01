Мэр Краснодара поздравил спасателей Кубани с профессиональным праздником

Спасателей поздравили с профессиональным региональным праздником Фото: Виктор КЛЮШКИН

Глава Краснодара и председатель городской Думы поздравили спасателей Кубани с профессиональным праздником. 1 марта отмечается День спасателя Краснодарского края.

- Каждый год, день и час вашей работы измеряются количеством спасенных жизней, числом предотвращенных трагедий. Это главный показатель эффективности вашей работы, а она растет год от года, как и уровень оснащенности, профессионализм, оперативность действий службы, - отметил глава города Андрей Алексеенко.

Председатель городской Думы Вера Галушко, в свою очередь, также поблагодарила ветеранов и действующих сотрудников.

- Спасибо от тех, кому вы уже помогли, и тех, кому вы в любую минуту готовы прийти на помощь, - сказала Вера Галушко.