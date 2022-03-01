МФЦ Кубани: подростки могут получить бумажный сертификат о вакцинации от COVID-19

Сертификат теперь выдают и несовершеннолетним Фото: Иван МАКЕЕВ

Привитым от COVID-19 подросткам теперь доступно оформление бумажного сертификата МФЦ Кубани. Отмечается, что самостоятельно обратиться в офисы «Мои документы» могут вакцинированные от коронавируса несовершеннолетние старше 14 лет.

- Заявителям младше 14 лет рекомендуется посещение МФЦ в сопровождении родителей или законных представителей. Для оформления предоставляются свидетельство о рождении либо паспорт и при наличии СНИЛС. Задать интересующие вопросы можно по номеру «горячей линии» - 8 (800) 30-23-444 - уточнили в пресс-службе МФЦ Краснодарского края.

В 2021 году за оформлением сертификата о вакцинации от COVID-19 обратились более 224 тысяч граждан.

В то же время заявитель может самостоятельно распечатать бумажный сертификат при подтвержденной учетной записи на портале Госуслуг.