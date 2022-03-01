Продукты в магазины Кубани поставляют в штатном режиме. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Продукты в магазины Краснодарского края поставляют в штатном режиме. Как уточняют в администрации региона, департамент потребсферы и регулирования рынка алкоголя проводит ежедневный мониторинг.

- Сегодня все группы товаров в магазинах федеральных компаний и в региональном ритейле представлены в достаточном количестве. Дефицита нет, ажиотажный спрос не наблюдается, - отметил глава департамента Роман Куринный.-Мониторинг проводится и для недопущения создания искусственного дефицита.

Тем временем зафиксирован рост цен на цифровую и бытовую технику. В остальных категориях также возможно повышение.

- Проводится работа для недопущения спекулятивного роста цен. С учетом того, что импортные товары могут значительно подорожать, и спрос на них упадет, нишу смогут заполнить товары наших производителей. Импортозамещение позволит развиваться бизнесу региона, - отметил Роман Куриный.