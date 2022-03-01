В Адыгее три женщины воспользовались служебным положением

В настоящее время расследование продолжается. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В отношении троих жительниц Майкопского района возбуждено уголовное дело. Они подозреваются в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения.

Основанием для принятия решения послужили материалы, собранные сотрудниками подразделения экономической безопасности.

Две женщины являлись сотрудницами филиала одного из федеральных государственных бюджетных учреждений. Они решили трудоустроить туда свою знакомую. При этом заранее знали, что фактически женщина не будет работать. Женщины расходовали полученные средства на личные нужды. А у соучастницы рос трудовой стаж.

- В общей сложности, в результате незаконных действий указанных лиц, бюджетному предприятию причинен ущерб на сумму более 345 тысяч рублей, - сообщили «КП» - Кубань» в МВД Майкопского района.

В настоящее время расследование продолжается. Женщинам грозит лишение свободы до шести лет.