Будет ли работать аэропорт Анапы 3 марта 2022 года

Аэропорт Анапы не будет работать 3 марта 2022 года. Фото: Иван ВИСЛОВ

Стало известно, когда возобновит работу аэропорт Анапы. Воздушная гавань курорта закрыта уже около недели. И откроется она не раньше 8 марта 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба вокзала.

Напомним, что из-за спецоперации Вооруженных сил России воздушное пространство на юге России закрыто. Прежние ограничения действовали до 3:45 часов 2 марта.

Получается, аэропорт Анапы не будет работать 3 марта 2022 года. Он возобновит работу не раньше 8 числа, то есть через неделю.

Отметим, что на Кубани продолжает работу один аэровокзал. Это воздушная гавань Сочи. На неделю она превратилась во временный хаб. Местный вокзал служил пересадочным пунктом для людей, которые летят на отдых на юг России.