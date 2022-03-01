Будет ли работать аэропорт Геленджика 3 марта 2022 года

Воздушная гавань курорта закрыта c утра 24 февраля. Фото: Иван ВИСЛОВ

Стало известно, когда заработает аэропорт Геленджика. Воздушная гавань курорта закрыта c утра 24 февраля. И откроется она как минимум 8 марта 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба аэровокзала.

Из-за спецоперации Вооруженных сил России воздушное пространство на юге России было закрыто. Это случилось ранним утром 24 февраля. Прежние ограничения действовали до 3:45 часов 2 марта.

Так аэропорт Анапы не будет работать 3 марта 2022 года. Об этом стало известно во вторник, 1 числа. Он возобновит работу не раньше 8 марта. То есть как минимум в следующую среду.

Напомним, что на Кубани не прекращает работу один аэровокзал. Это международный вокзал Сочи. На неделю гавань курорта стала временным хабом. Местный вокзал стал пересадочным пунктом для людей, которые летели на юг России.