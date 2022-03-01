Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСпецоперация на УкраинеСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСпецоперация на УкраинеСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество1 марта 2022 13:20

Краснодарцы могут стать участниками марафона по сбору макулатуры «Переработка»

Подать заявку можно с 1 марта по 18 апреля
Светлана ОВДЕЙ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Цель сбора - более 300 килограммов Фото - krd.ru

Цель сбора - более 300 килограммов Фото - krd.ru

Жители Краснодара могут стать участниками марафона по сбору макулатуры «Переработка». Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Подать заявку на участие можно с 1 марта по 18 апреля на сайте сдай-бумагу.рф. Участниками могут стать желающие жители, предприятия, компании, учебные учреждения и общественные организации.

Цель сбора – более 300 килограммов макулатуры. Специальные машины заберут ее у участников-организаций. Макулатуру жителей примут по ближайшим адресам учреждений. А победителей и активистов акции ждут денежные подарки, грамоты и благодарности.

Марафон проводится два раза в год как соревнование между районами. Осенью прошедшего года удалось собрать 54 400 килограммов.