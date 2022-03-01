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Общество1 марта 2022 13:56

Кубанские предприятия АПК работают в штатном режиме

Дефицита ресурсов на производствах не наблюдается
Светлана ОВДЕЙ
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Ресурсов на предприятиях АПК края достаточно. Фото - admkrai.krasnodar.ru

Ресурсов на предприятиях АПК края достаточно. Фото - admkrai.krasnodar.ru

Предприятия АПК Краснодарского края работают в штатном режиме. Ситуация обсудили на заседании оперштаба по мониторингу ситуации в АПК и на продовольственном рынке Минсельхоза РФ.

- Все предприятия агропромышленного комплекса в крае работают в штатном режиме. Сырьевых ресурсов достаточно, поставки продукции в торговые точки осуществляются без перебоев и дефицита, - сообщил вице-губернатор Андрей Коробка.

Подчеркивается, что в крае проходят сезонные полевые работы, в том числе посевная кампания.

- Ресурсы для сева есть, минсельхоз края контролирует вопрос. Средств защиты, минеральных удобрений, семян достаточно. В любом случае наши научные институты и семеноводческие организации имеют запас отечественных семян основных яровых культур, - отметил Андрей Коробка.