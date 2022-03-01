Глава Адыгеи проинспектировал ход ремонта улицы Пролетарской

Мэрии поручено продумать благоустройство прилегающей территории. Фото: Алексей БУЛАТОВ

К 100-летию государственности Адыгеи отремонтируют главную улицу. Работы закончатся к маю.

Глава Адыгеи проверил ход ремонта этого значимого дорожного объекта. Часть тротуарного покрытия уже заменена. Всего планируется отремонтировать три километра дороги.

- Должна получиться современная городская территория – с качественной транспортной сетью и прогулочной зоной, - отметил «Комсомольской Правде» - Кубань» Мурат Кумпилов. - Всё должно быть удобно, безопасно, красиво и радовать жителей долгие годы.

Мэрии поручено продумать благоустройство прилегающей территории. В последствии к надлежащему виду приведут фасады домов на центральной улице.

Все изменения проводят в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Поставлена задача своевременно и качественно проделать все работы.

- Чем больше объектов мы отремонтируем, тем комфортнее и безопаснее сделаем дорожное движение в республике, - подчеркивает глава республики.