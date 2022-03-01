Новые соцобъекты будут строить по требованиям Генплана в Краснодаре

Новые школы и детсады в Краснодаре будут строить согласно требованиям Генплана города. Фото: krd.ru

Глава Краснодара провел встречу с активистами городских общественных организаций. Как отметил мэр краевого центра, в Генплане города необходимо учитывать базовое количество соцобъектов.

- В рамках Генплана учтены проблемы города, поэтому от него и надо отталкиваться, нужен фундамент. Генплан - это фундамент с базовым перечнем соцобъектов, которые необходимо построить. Затем разрабатывается проект планировки, - сказал Андрей Алексеенко. – Изменения их количества возможны только в сторону увеличения.

Так, новые школы и детсады в Краснодаре будут строить согласно требованиям Генплана города.

А подобные встречи с активистами общественных организаций планируют ввести как постоянные.

- Мы - единомышленники. У нас одно желание и общая задача - сделать Краснодар лучше. Чтобы можно было выглянуть в окно и увидеть парк, чтобы школы были в шаговой доступности, а классы - не переполнены, чтобы из крана шла только чистая вода. Уверен, вместе мы этого добьемся, - отметил Андрей Алексеенко.