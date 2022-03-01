Авиакомпания Nordwind запустит рейсы из Сочи в Казахстан

А 5 мая можно будет отправиться в Алматы. Фото: Олег УМАРОВ

В международном аэропорту Сочи появятся регулярные рейсы в Казахстан. Полеты будет выполнять авиакомпания Nordwind. Первый рейс планируют запустить 3 мая 2022 года в Нур-Султан, а 5 мая в Алматы. В столицу Казахстана путешественникам можно будет отправлять по вторникам. А в Алматы по четвергам.

- Карту маршрутов аэропорта главной курортной столицы России в рамках новой весенне-летней навигации дополнят в начале мая новые рейсы в Казахстан, - сообщает пресс-служба сочинского аэропорта. - Прямые регулярные рейсы будут выполняться из аэропорта Сочи по расписанию авиаперевозчика, которое вступает в силу 3 мая 2022 года.

Также появится новое направление Курган-Сочи. Первый рейс будет осуществлен уже 5 марта.