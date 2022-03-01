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Общество1 марта 2022 15:34

Форум региональной Ассоциации социальных предпринимателей впервые провели в Краснодаре

В Краснодарском крае более 50 малых и средних предприятий зарегистрированы в статусе социальных
Евгения ХАЛИКОВА
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В Краснодаре прошел первый форум краевой Ассоциации социальных предпринимателей. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодаре прошел первый форум краевой Ассоциации социальных предпринимателей. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодаре 1 марта впервые прошел форум региональной Ассоциации социальных предпринимателей. В мероприятии приняли участие как представители малого и среднего социально направленного бизнеса, так и представители краевой администрации. Видеосвязь связала краснодарских участников с коллегами и единомышленниками из Астрахани, Тюменской и Волгоградской областей.

- На форуме обсудили условия для развития социального предпринимательства в регионе, взаимодействие с государственными структурами и вовлечение молодежи и самозанятых в социальное предпринимательство, - рассказали в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Понятие «социальное предпринимательство» было законодательно закреплено в России три года назад. Это структуры малого и среднего бизнеса, направленные на решение важных социальных и культурных задач общества.