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Экономика1 марта 2022 15:51

Более 150 компаний участвуют в выставке YugBuild в Краснодаре

Крупнейшую на Юге России строительно-архитектурную выставку посетил губернатор Кубани
Евгения ХАЛИКОВА
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Вениамин Кондратьев посетил одну из крупнейших выставок на Юге России «ЮгБилд». Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Вениамин Кондратьев посетил одну из крупнейших выставок на Юге России «ЮгБилд». Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодаре в 32-й раз открылась крупнейшая на Юге России выставка «ЮгБилд». На стендах образцы продукции более чем от 150 производителей и поставщиков страны: строительные и отделочные материалы, проекты архитектурных бюро. Мероприятие посетил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в компании со спикером ЗСК Юрием Бурлачко и главой администрации краевого центра Андреем Алексеенко.

– В Краснодарском крае сейчас возводится 150 социальных объектов. И мы заверяем, что ни одна стройка не будет остановлена несмотря на вызовы времени, - заверил Вениамин Кондратьев.

Также глава региона выразил надежду, что выставка позволит найти партнеров среди российских производителей, которые смогут закрыть брешь в сфере, образовавшуюся после введения санкций. Продлится мероприятие до 4 марта.