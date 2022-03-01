Более 150 компаний участвуют в выставке YugBuild в Краснодаре

Вениамин Кондратьев посетил одну из крупнейших выставок на Юге России «ЮгБилд». Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодаре в 32-й раз открылась крупнейшая на Юге России выставка «ЮгБилд». На стендах образцы продукции более чем от 150 производителей и поставщиков страны: строительные и отделочные материалы, проекты архитектурных бюро. Мероприятие посетил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в компании со спикером ЗСК Юрием Бурлачко и главой администрации краевого центра Андреем Алексеенко.

– В Краснодарском крае сейчас возводится 150 социальных объектов. И мы заверяем, что ни одна стройка не будет остановлена несмотря на вызовы времени, - заверил Вениамин Кондратьев.

Также глава региона выразил надежду, что выставка позволит найти партнеров среди российских производителей, которые смогут закрыть брешь в сфере, образовавшуюся после введения санкций. Продлится мероприятие до 4 марта.