Заемщики Фонда развития промышленности Краснодарского края могут не переживать из-за ставок

Краевой фонд развития промышленности не будет поднимать ставки для заемщиков. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Экономические условия повлекли за собой пересмотр условий выдачи кредитов практически во всех банках страны. В администрации Краснодарского края заявили, что несмотря, на ситуацию на валютном рынке, условия для заемщиков краевого Фонда развития промышленности останутся прежними. Вице-губернатор Александр Руппель объявил об этом 1 марта.

- Промышленность региона не останется без поддержки. Я знаю, что всех волнует, какими дальше будут условия краевого фонда развития промышленности из-за роста ключевой ставки. Спешу заверить, ставки увеличены не будут. Принято решением сохранить все действующие программы поддержки промышленности, - сообщил Александр Руппель.

В 2022 году капитал регионального фонда по поручению губернатора Вениамина Кондратьева был увеличен на 1 млрд рублей и составил 4 млрд рублей. Фонд развития промышленности региона оказывает финансовую поддержку краевым предприятиям, которые могут выбрать любой из 13 видов займов и взять сумму до 100 млн рублей под 1 - 4% годовых.