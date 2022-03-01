Условно осуждены двое сварщиков за смерть рабочих на нефтебазе в Новороссийске

В Новороссийске осудили сварщиков, чья халатность повлекла человеческие жертвы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новороссийске судья зачитал приговор по делу сотрудников местной подрядной организации, которые проводили строительно-монтажные работы на одном из городских объектов. 32-летнего Вадима Тарасенко и 38-летнего Петра Пустынникова обвинили в нарушении правил промышленной безопасности, из-за чего погибли люди.

- По версии следствия Тарасенко руководил сварочно-монтажными работами на местной нефтебазе. Он и электросварщик Пустынников знали, что сварочный аппарат был подключен неправильно, однако продолжили работы, - рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

В результате, утром 7 ноября 2019 года произошло воспламенение паров нефтепродуктов подземного резервуара. Погибли трое рабочие, еще три человека получили серьезные травмы и ожоги. Нефтебаза понесла многомиллионный ущерб. Оба сварщика были признаны виновными и приговорены к пяти годам 5 лет лишения свободы условно. Потерпевшие могут обжаловать судебный вердикт.