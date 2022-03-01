Глава Краснодарского края поздравил с профессиональным праздником службу «Кубань-СПАС»

Вениамин Кондратьев поздравил краевую службу «Кубань-СПАС» с профессиональным праздником. Фото: пресс-служба "Кубань-Спас"

Спасатели краевой аварийно-спасательной службы «Кубань-Спас» отмечают профессиональный праздник. К поздравлениям присоединился и глава Краснодарского края. Вениамин Кондратьев отметил, что региональная ведомство – одно и крупнейших в стране среди спасательных формирований.

– Специалисты «Кубань-Спас» первыми приходят на помощь в самых сложных ситуациях. Они там, где катастрофы, наводнения, взрывы, дорожно-транспортные пришествия и пожары. Помогают жителям нашего края с риском для своей жизни, – опубликовав в соцсетях слова поздравления Вениамин Кондратьев.

В 2021 году сотрудниками спасотрядов было проведено более 2,5 тысяч аварийно-спасательных работ и спасено полторы тысячи человек.

«Кубань-Спас» создали 18 лет назад. Сейчас в рядах кинологи, альпинисты, взрывники, водолазы, парашютисты, судоводители, стропальщики, крановщики и спелеологи. Подразделения работают практически во всех муниципалитетах региона.