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Общество1 марта 2022 17:54

Курорты Краснодарского края работают в штатном режиме

Об этом сообщили в министерстве курортов Кубани
Анастасия БАРБАШ
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Курорты Краснодарского края открыты для туристов

Курорты Краснодарского края открыты для туристов

Фото: Виктор КЛЮШКИН

Ростуризм организовал горячую линию для тех туристов, которые должны были улетать из аэропортов Краснодара и Анапы. Многим пришлось скорректировать сроки поездок в связи с обстоятельствами.

С каждым обратившемся специалисты сейчас работают индивидуально. Запущены дополнительные ЖД рейсы из Новороссийска, Адлера и Анапы. Так же они могут улететь из аэропорта Сочи. Все вопросы отдыхающие могут задать по телефону 8-800-200-60-90 с 9:00 до 18:00.

- Курорты краснодарского края продолжают работать в обычном режиме. Сейчас, когда ряд аэропортов в крае временно закрыт, туристы прибывают к нам железнодорожным транспортом, на машинах, либо через аэропорт Сочи, который продолжает свою работу, - рассказала пресс-секретарь министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Екатерина Фисенко.

Курорты Кубани продолжают работать в штатном режиме. Поток желающих отдыхать в межсезонье не остановился