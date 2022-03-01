В Сочи частный дом тушили 20 спасателей

В Сочи сгорело частное домовладение Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Сочи 20 пожарных были задействованы при тушении пожара в частном доме. Спасатели опасались, что огонь перекинется на соседние жилые дома. Как сообщили в региональном ГУ МЧС, о возгорании в селе Детляжка сообщили соседи рано утром

- В 06:33 первые подразделения установили, что происходит горение на площади 48 кв.м., - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

На тушение пожара было подано 3 ствола «Дельта». Два звена газодымозащитной службы провели разведку, чтобы выяснить, нет ли в доме жильцов, которые могли надышаться продуктами горения и потерять сознание. Пожар удалось потушить менее, чем за полчаса. Пострадавших и погибших нет.