В Краснодарском крае двухлетний ребенок отравился крысиным ядом

Маленький пациент по-прежнему находится под наблюдением медиков.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В станице Кисляковской Кущевского района края двухлетний ребенок отравился крысиным ядом. Об этом «КП»-Кубань» сообщает источник в правоохранительных органах.
- В центральную районную больницу поступил мальчик. Его состояние было очень тяжелое. После обследования врачи выяснили, что у ребенка сильнейшая интокскация, - уточняет «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах. - Маленький пациент по-прежнему находится под наблюдением медиков.
О случившемся медики сообщили сотрудникам полиции, которые начали проверку. Во время разбирательств было установлено произошел несчастный случай. Предварительно, за ребенком не доглядели взрослые, которые оставили кроху всего на минуту.
- На данный момент выясняются обстоятельства произошедшего, - добавляет источник в правоохранительных органах.