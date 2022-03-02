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1 марта 2022 21:11

В Краснодарском крае двухлетний ребенок отравился крысиным ядом

Проводится проверка
Мария ЧАЛАЯ
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Маленький пациент по-прежнему находится под наблюдением медиков.

Маленький пациент по-прежнему находится под наблюдением медиков.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В станице Кисляковской Кущевского района края двухлетний ребенок отравился крысиным ядом. Об этом «КП»-Кубань» сообщает источник в правоохранительных органах.

- В центральную районную больницу поступил мальчик. Его состояние было очень тяжелое. После обследования врачи выяснили, что у ребенка сильнейшая интокскация, - уточняет «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах. - Маленький пациент по-прежнему находится под наблюдением медиков.

О случившемся медики сообщили сотрудникам полиции, которые начали проверку. Во время разбирательств было установлено произошел несчастный случай. Предварительно, за ребенком не доглядели взрослые, которые оставили кроху всего на минуту.

- На данный момент выясняются обстоятельства произошедшего, - добавляет источник в правоохранительных органах.