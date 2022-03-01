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1 марта 2022 18:50

В Сочи двое мужчин погибли из-за бетононасоса во время ремонта на водозаборе

По факту гибели работников проводится проверка
Мария ЧАЛАЯ
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Погибшие являлись сотрудниками компании, которая проводила строительно-монтажные работы на объекте.

Погибшие являлись сотрудниками компании, которая проводила строительно-монтажные работы на объекте.

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Сочи двое мужчин погибли из-за бетононасоса во время ремонта на водозаборе. Несчастный случай произошел недалеко от Красной поляны.

- Во время проведения работ на сочинском водозаборе перевернулся бетононасос. Его стрелой придавило 28-летнего и 32-летнего рабочих, - уточняет «Комсомольской Правде»-Кубань» источник в правоохранительных органах.

Бетон заливали в резервуар на территории водоканала. Перед тем, как войти на объект все сотрудники знакомятся с техникой безопасности и слушают инструктажи.

- За соблюдением всех необходимых правил техники безопасности следили представители подрядной организации. На данный момент полиция выясняет обстоятельства произошедшего, - прокомментировали в Ситуационном центре МУП Сочи «Водоканал».

Погибшие являлись сотрудниками компании, которая законно производила строительно-монтажные работы на объекте.

Один мужчина скончался еще до приезда машины скорой помощи, полученные им травмы были несовместимы с жизнью.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», второй скончался через несколько часов в больнице. Ему диагностировали открытую черепно-мозговую травму и перелом ребер.

На данный момент следственные органы проводят проверку.