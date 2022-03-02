Узнали, где будут отключения света в Сочи 2 марта 2022 года

В Сочи запланированы веерные отключения Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Адлерском районе 2 марта с 08:00 до 19:00 света не будет на улицах Каспийская, Миндальная, Бакинская, Пензенская, Тихая, Пастушечья, Большая, Ленина, Ульянова, Садовая, 8 марта, Богдана Хмельницкого, Калинина, Просвещения, Светогорская, Псебайская, Тульская, Николаевская, Тюльпанов, Станиславского, Луговая, Цветочная, а также на переулке Пастушьем.

В Хостинском районе 2 марта будут лишены благ цивилизации обитатели улиц Измайловская, Саят-Нова, переулка Мостовой и садовых товариществ «Изыскатель» и «Агроторг».

В Лазаревском районе энергетики отключат объекты, расположенные в селе Головинка, расположенных на улицах Центральная, Коммунаров, Линейная, Симферопольская и на переулках Штурманский и Правды.