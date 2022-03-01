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Происшествия1 марта 2022 19:42

Авария в Краснодарском крае стала смертельной для водителя легковушки

Автомобиль «Жигули» лоб в лоб столкнулся с «Газелью» в Курганинском районе
Евгения ХАЛИКОВА
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Авария унесла жизнь водителя. Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Авария унесла жизнь водителя. Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю

В Курганинском районе на трассе Усть-Лабинск – Лабинск – Упорная 1 марта в 18:00 произошло смертельное ДТП. Мужчина за рулем ВАЗ-2105 выехала на встречную полосу не убедившись в безопасности маневра, и лоб в лоб столкнулся с «Газелью».

- В результате ДТП 25-летний водитель отечественной легковушки скончался на месте. Газель от удара вылетела на обочину и перевернулась, ее водитель был доставлен с травмами в больницу, - рассказал заместитель руководителя отдела пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю Павел Окружко.

Следователи устанавливают все обстоятельства трагического происшествия.