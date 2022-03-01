В Краснодаре ночью 2 марта ожидается +1 градус тепла

Календарная весна начинается не по-весеннему холодно Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Ночью 2 марта в кубанской столице ожидается небольшой дождь, температура воздуха будет колебаться между +1 и +3 градусов тепла. Порывы ветра будут достигать 4-9 м/с. В целом, в первые дни весны не стоит ждать ничего, кроме тумана и слякоти.

- 2 марта произойдет однодневный перерыв, дальше снова начнут лить дожди, аж до 5 марта, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» заместитель начальника отдела территориального центра мониторинга и прогнозирования ЧС Краснодарского края Юлия Гайдай.

Уже 6 марта ветер поменяет направление с западного на северное, что только усугубит ситуацию. Погода станет еще более холодной.

До 5 марта температурные показатели будут держаться на уровне 0-5 градусов тепла ночью и от +5 до +10 градусов днем.