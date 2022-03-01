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Происшествия1 марта 2022 20:23

Штормовое предупреждение по лавиноопасности объявлено в горах Сочи

Опасность сохранится до 4 марта
Мария ЧАЛАЯ
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В Сочи опасность схода лавин

В Сочи опасность схода лавин

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В горах Сочи с 18:00 1 марта объявлено штормовое предупреждение. Cиноптики объявили, что на высоте от 1 тысячи метров возможен сход лавин. Опасность схода лавин будет актуальной до 4 марта.

- При сходе лавины нужно попытаться спрятаться за дерево или скалу, но лучше будет вообще исключить поход в горы до лучшей погоды, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Также горнолыжникам в эти дни стоит избегать трасс, где склон с наклоном более 30 градусов. Эти места с наибольшей вероятностью схода лавин.