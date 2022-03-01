Штормовое предупреждение по лавиноопасности объявлено в горах Сочи

В Сочи опасность схода лавин Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В горах Сочи с 18:00 1 марта объявлено штормовое предупреждение. Cиноптики объявили, что на высоте от 1 тысячи метров возможен сход лавин. Опасность схода лавин будет актуальной до 4 марта.

- При сходе лавины нужно попытаться спрятаться за дерево или скалу, но лучше будет вообще исключить поход в горы до лучшей погоды, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Также горнолыжникам в эти дни стоит избегать трасс, где склон с наклоном более 30 градусов. Эти места с наибольшей вероятностью схода лавин.