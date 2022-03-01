Рекультивация свалки в Краснодаре обойдется в 1,4 млрд рублей

В течении двух лет в регионе закроют четыре свалки Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Краснодарском крае до конца 2024 года закроют четыре мусорных свалки. Их ликвидация обойдется краевому бюджету во внушительную сумму. Например, только на рекультивацию полигона в Краснодаре, расположенного на улице Нагорной, потребуется свыше 1,4 млрд рублей, сообщает «РБК Краснодар».

Также, по данным министерства ТЭК и ЖКХ Краснодарского края, разработана проектная документация по свалке в Славянском районе. Здесь уже получены результаты экологической экспертизы и прошли общественные слушания.

Рекультивации проведут в рамках краевого проекта «Чистая страна». Поэтапно будут созданы тело полигона, защитный экран, проведена очистка ливневых стоков. Проектом предусмотрено озеленении территории.