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Происшествия1 марта 2022 21:06

В Сочи перед судом за взятку в 50 миллионов рублей предстанет крупный чиновник

Бывший начальник отдела ЦА Росимущества оказывал незаконное покровительство за внушительные вознаграждения
Мария ЧАЛАЯ
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В Сочи под суд пойдет чиновник

В Сочи под суд пойдет чиновник

Фото: Анастасия Осипова

Завершено расследование уголовного дела в котором главная фигура - бывший начальник одного из отделов центрального аппарата Росимущества. Крупный чиновник за внушительное вознаграждение оказывал содействие знакомому, который также сейчас обвиняется в совершении преступления - даче взятки должностному лицу.

- В 2017 году подозреваемый предложил помощь своему знакомому в получении аренды земельного участка для строительства дома. При этом обвиняемый имел связи в судебных органах и с должностными лицами, - говорится в сообщении СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

35-летний подозреваемые предложил помочь своему 41-летнему знакомому в передаче взятки в размере 50 млн рублей. Эти деньги должны были помочь получить одобрение по вопросу с арендой земли. С января 2018 по июль 2020 года фигурантами было передано 33 млн рублей.

На данный момент уголовное дело направлено в суд