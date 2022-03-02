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Общество2 марта 2022 5:40

Погода в Краснодаре 2 марта 2022: в краевом центре осадков не ожидается

Рассказываем, какая будет погода в Краснодаре 2 марта 2022 года
Светлана ОВДЕЙ
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Погода в Краснодаре 2 марта 2022 года.

Погода в Краснодаре 2 марта 2022 года.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Наступила долгожданная весенняя неделя, которая пока не радует приятным прогнозом. Как ранее сообщали синоптики, в регионе вплоть до 8 марта прольют дожди и похолодает.

Кубанскую столицу 2 марта дожди не «потревожат» - днем в Краснодаре существенных осадков не ожидается.

- 2 марта в Краснодаре ожидается переменная облачность, а днем без существенных осадков. Ветер восточной четверти будет достигать 4-9 метров в секунду. Температура воздуха ночью достигнет 1 – 3 градусов тепла, днем - 8 – 10, - сообщили в краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Тем временем в крае в этот день местами прольют сильные дожди. А в горах и вовсе прогнозируют мокрый снег.