Погода в Краснодаре 2 марта 2022: в краевом центре осадков не ожидается

Погода в Краснодаре 2 марта 2022 года. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Наступила долгожданная весенняя неделя, которая пока не радует приятным прогнозом. Как ранее сообщали синоптики, в регионе вплоть до 8 марта прольют дожди и похолодает.

Кубанскую столицу 2 марта дожди не «потревожат» - днем в Краснодаре существенных осадков не ожидается.

- 2 марта в Краснодаре ожидается переменная облачность, а днем без существенных осадков. Ветер восточной четверти будет достигать 4-9 метров в секунду. Температура воздуха ночью достигнет 1 – 3 градусов тепла, днем - 8 – 10, - сообщили в краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Тем временем в крае в этот день местами прольют сильные дожди. А в горах и вовсе прогнозируют мокрый снег.