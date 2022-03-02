Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСпецоперация на УкраинеСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСпецоперация на УкраинеСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество2 марта 2022 6:04

Банк Уралсиб повысил ставку по карте «Прибыль» до 12%

Проценты начисляются на ежедневный остаток средств
Василий РЫЖОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: банка "Уралсиб".

Фото: банка "Уралсиб".

Банк Уралсиб повысил максимальную ставку начисления процентов на остаток собственных средств по карте «Прибыль» до 12% годовых.

Проценты начисляются на ежедневный остаток средств до 1 млн рублей включительно. При этом для получения дохода в 12% годовых нужно выполнить единственное условие – совершать покупки по карте на сумму не менее 10 тысяч рублей в месяц*. Это же условие является и критерием бесплатности обслуживания карты.**

Для новых клиентов в первый месяц использования карты 12% годовых на ежедневный остаток начисляется вне зависимости от выполнения условий.

«Прибыль» – флагманский карточный продукт Банка Уралсиб, сочетающий в себе наиболее востребованные у клиентов возможности – кешбэк за покупки и процент на остаток, а также возможность онлайн-заказа и доставки на дом. Более подробно о карте «Прибыль» можно узнать в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».