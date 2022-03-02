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Общество2 марта 2022 6:12

Жительница Краснодара лишилась авто из-за долгов на более чем 400 тысяч рублей

Вырученные средства от машины направят на погашение
Светлана ОВДЕЙ
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Как выяснилось в ходе проверке, большая часть задолженности – это не уплаченные женщиной налоги.

Как выяснилось в ходе проверке, большая часть задолженности – это не уплаченные женщиной налоги.

Жительница Краснодара лишилась автомобиля из-за долгов на более чем 400 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ФССП по Краснодарскому краю.

Как выяснилось в ходе проверке, большая часть задолженности – это не уплаченные женщиной налоги.

- В результате выяснилось, что должнице на праве собственности принадлежит автомобиль. Акт описи и ареста внедорожника Toyota составлен в соответствии с законодательством, арестованный автомобиль изъят при помощи эвакуатора,- сообщили в пресс-службе ГУ ФССП по региону.

Теперь автомобиль отправят на продажу. А вырученными средствами будет погашена задолженность.