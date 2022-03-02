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Происшествия2 марта 2022 6:40

Мошенник оставил авто в залог банку и продал его в Сочи

Преступление раскрылось после продажи
Светлана ОВДЕЙ
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Мужчине грозит уголовный срок.

Мужчине грозит уголовный срок.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Сочи мошенник оставил авто в залог банку и продал его. Теперь мужчине грозит уголовный срок. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Так, в полицию поступило заявление от местного жителя. Мужчина объяснил, что купил автомобиль. Позже выяснилось, что машина находится в залоге у микрофинансовой организации.

Продавцом оказался 28-летний сочинец – парня уже задержали. Мошенник оставил машину в залог банку за две недели до продажи и «избавился» от авто. Покупателю об этом он не сообщил.

Ущерб от мошенничества составил 300 тысяч рублей.

- В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ. Ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Сейчас мошенник находится под подпиской о невыезде.