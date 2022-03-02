Герой России Евгений Федотов: умейте выбирать между правдой и фейками

Евгений Федотов во время вручения награды. Фото: wikipedia.org

Герой Российской Федерации Евгений Федотов из Сочи записал видеообращение, в котором просит проверять информацию о событиях Украины. Полковник запаса Евгений Федотов отметил, что в последнее время трудно отличить правду от фейков.

- Сегодняшняя ситуация и события на Украине всколыхнули весь мир. Особенно стало заметно, как в этот момент началась информационная война. Одновременно с этим, я могу сказать то, что началась она не с момента спецоперации на Украине, а гораздо раньше, и с каким упорством подготавливалось общественное мнение иностранными СМИ, сейчас она приняла широкий размах. Мне хотелось, чтобы все, кто сегодня слушает различные информационные источники о событиях на Украине, умели выбирать между ложью, фейками и правдивой информацией, - обратился Евгений Федотов.

Как отметил полковник запаса, сразу отличить правду ото лжи тяжело, трудно оценить, насколько информация правдива.

- Сравнивая источники, сравнивая ту информацию, которая подается для жителей нашей страны и жителей других стран, ее необходимо отсеивать и искать то рациональное зерно, - подчеркнул Евгений Федотов.