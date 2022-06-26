Что произошло в ночь на 26 июня в Краснодарском крае

Последние новости на 26 июня

Последние новости на 26 июня в Краснодарском крае.

Выпускной бал «Новая история» состоялся в Сочи спустя два года пандемии. Вчерашние школьники всего города собрались на торжественном вечере.

Три краснодарки прошли в полуфинал международного конкурса «Мисс Офис». А еще одна девушка завоевала победу в фотоконкурсе «Мисс Офис-2022» по версии читателей «Комсомольской правды» - Кубань».

Спасатели обследовали морской берег от Магри и до Туапсе, но пропавшие туристы не найдены. Поисково-спасательные работы возобновятся 26 июня в 7 утра.

Полицейским Адыгеи потребовалось несколько месяцев, чтобы поймать фальшивомонетчика. В марте 2022 года мужчина обманул двух кассиров, вручив им деньги из банка приколов.

Пора доставать резиновые лодки. После дождя улицы Анапы ушли под воду.

Как Ботанический сад КубГУ сохраняет редчайшие растения. Вот уже 50 лет биомузей бережно хранит уникальные эндемики и краснокнижники.