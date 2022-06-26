Температура воды в Черном море 26 июня 2022 года: из-за дождей море стало прохладнее

Температура воды в море 26 июня

Температура воды в Черном море 26 июня 2022 года стала ниже, чем на прошлой неделе. Если тогда отметки достигали 25 градусов, то после дождей они опустились до 22.

- В Анапе, Новороссийске, Туапсе и Сочи – вода в море 22 градуса, в Геленджике – 23, - сообщили в краевом гидрометцентре.

Теплее Азовское море. В Ейске вода прогрелась до 24 градусов.

По прогнозам, дожди в Краснодарском крае ожидаются до середины следующей недели, затем снова в регионе будет солнечно. Морская вода вновь прогреется до комфортной температуры через две недели.