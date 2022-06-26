Патриарх Кирилл объяснил падение во время литургии в Новороссийске законами физики

Патриарх Кирилл Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Патриарх Кирилл прибыл в Новороссийск для освящения нового храма в честь святых благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских чудотворцев. Богослужение состоялось накануне.

В сети появилось видео, как во время службы Патриарх поскользнулся на мокрых ступеньках и упал. Через время глава РПЦ объяснил падение во время литургии законами физики.

- То, что я сегодня упал — ничего не значит. Просто пол прекрасный, в него смотреться можно, такой он блестящий и гладкий. Но, когда на него падает вода, даже святая, работают законы физики, — сказал Патриарх Кирилл.

Кроме этого, Патриарх добавил, что при падении обошлось без последствий и никаких травм он не получил.