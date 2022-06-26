Запуск международного круизного сообщения из Сочи в Турцию состоится 16 июля

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Круизы из Сочи в Турцию на лайнере запустят с июля. Первый рейс на 8 дней отправится 16 июля в 22:00.

Согласно расписанию, круизы будут ходить каждую субботу до 22 октября.

Во время путешествия участники круиза смогут посетить Стамбул, Тенедос, Чемше, Синоп, Трабзон и остров Бозджаада. Выбрать можно три маршрута по желанию.

Стоимость самой дешевой путевки начинается от 78,5 тысячи рублей. В нее входит питание по системе «полный пансион», ежедневная развлекательная программа для взрослых и детей, неограниченное пользование фитнес-центром и спа-зоной.