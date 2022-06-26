Район Пушкинской площади Краснодара перекроют 28 июня из-за мероприятия

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28 июня в районе Пушкинской площади в Краснодаре ограничат движение транспорта. Это связано с проведением краевого мероприятия.

- Улицы перекроют с 6:00 утра и до окончания мероприятия. Проехать нельзя будет по улице Пушкина на участке от Рашпилевской до Красной, а также по улице Рашпилевской на от Пушкина до Советской, - сообщили в пресс-службе мэрии.

На месте организуют стоянку для участников мероприятия. Освобождать улицы от транспорта начнут с 22:00 27 июня.

Для обеспечения безопасности дорожного движения на обозначенных участках будут дежурить сотрудники ГИБДД.