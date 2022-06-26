Разрушенные непогодой туробъекты уже восстанавливают. Фото: пресс-служба Сочинского национального парка.

В нацпарке Сочи добровольцы помогут восстановить разрушенные стихией туробъекты. Множественные повреждения были нанесены Лазаревскому району 23 и 24 июня. Специалисты нацпарка уже оценили масштаб работ.

- Частично затопило территории Головинского участкового лесничества. В поселке Солоники гараж и часть дороги находятся в воде. Также размыта тропиночная сеть на туристическом объекте «33 водопада», на 50% разрушены настилы и мосты, - сообщили в пресс-служба Сочинского национального парка.

Объекты «Каменный завал», «Водопад Игристый» в Мариинском и «Каньон Прохладный» в Головинском тоже нуждаются в восстановлении.

На «33 водопадах» разборы завалов начнутся с 26 июня.

Уточняется, что данные объекты по-прежнему временно недоступны для посещения.