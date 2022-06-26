К поискам пропавших туристов после потопа в Сочи подключились водолазы

Третьи сутки ищут без вести пропавших туристов. Напомним, две машины с семью людьми смыло течением в море, спасти удалось лишь одного мужчину. Сегодня водолазы приступили к обследованию морского дна. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.

- К поисковым работам приступили водолазы. В поисках задействованы свыше 100 человек и 26 единиц техники, в их числе — вертолет и 2 катера МЧС, - сообщили в администрации города.

Напомним, одного мужчину удалось спасти, двух женщин нашли погибшими, еще четверо до сих пор не найдены – это мужчина и трое детей.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что после потопа разрушенными оказались 98 домов.