Рок-фестиваль «Тамань – полуостров свободы» пройдет в Новороссийске. Фото: Евгений Резник / Taman_fest / vk.com

Рок-фестиваль «Тамань-2022» перенесли с Суджукской косы на центральный стадион Новороссийска. Даты проведения мероприятия не изменились. Он пройдет с 11 по 14 августа. Также остался прежним и список участников. На главной сцене выступят «Наив», «Кипелов», Вадим Самойлов, Lumen, «Слот» и другие.

- Мы нашли и согласовали новое место для нашего фестиваля. Конечно, нам очень хотелось провести фестиваль в более привычной локации, но целый ряд факторов не позволяют сделать это, - сообщили на странице фестиваля во «ВКонтакте».

На прежнем месте проводить фестиваль в этом году было нельзя в связи со спецоперацией на Украине. Тогда организаторы решили провести его в Новороссийске на Суджукской косе. Региональное министерство природных ресурсов запретило проводить мероприятие на особо охраняемой территории. После этого локацией выбрали стадион.

«Центральный» является домашней ареной футбольного клуба «Черноморец». Он вмещает 12,9 тысячи зрителей и расположен в центре Новороссийска.

Ранее «КП» - Кубань» сообщала, что рок-фестиваль «Тамань-2022» на Суджукской косе отменили из-за жалоб активистов.