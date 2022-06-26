7 детей заразилось коронавирусом. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На Кубани за последние сутки выявили 48 случаев коронавируса. Заболели 24 женщины и 24 мужчины, среди них 7 детей. Возраст самого младшего пациента составил 5 месяцев, а самого старшего – 86 лет.

- В Краснодаре выявили 15 случаев заражения. Это самое большое число по краю. Следом идет Новороссийск с 6 пациентами и Сочи с 5, - сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

Уточняется, что в остальных районах менее 5 новых случаев CОVID-19.

На данный момент проходят амбулаторное лечение с подозрением на коронавирус 948 человек. 174 человека лечатся в стационарах.

3 человека находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.