Сборная Краснодарского края стала лучшей по прыжкам на батуте. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

Кубанские спортсмены завоевали большинство призовых мест на первенстве по прыжкам на батуте. В соревнованиях участвовали 180 спортсменов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Мероприятие проходило в Краснодаре в комплексе тренировочных залов «Чемпион».

- Наши ребята стали лучшими практически во всех возрастных категориях. Спортсмены из центра олимпийской подготовки по прыжкам на батуте завоевали абсолютное большинство призовых мест во всех дисциплинах программы первенства. Их руководителем является олимпийская чемпионка Ирина Караваева, – сообщил заместитель главы региона Александр Власов.

Кубанские батутисты завоевали 5 золотых, 6 серебряных, 5 бронзовых медалей в индивидуальных прыжках. В синхронных – 6 золотых, 7 серебряных и 7 бронзовых медалей. Также они выиграли первые места в командных соревнованиях.

Уточняется, что в Краснодарском крае занимаются свыше 2,3 тысячи человек. С ними работают почти 80 тренеров высокой категории.