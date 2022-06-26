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Происшествия26 июня 2022 12:41

В Краснодаре водитель маршрутки умер за рулем от сердечного приступа

Информацию о случившемся подтвердил президент Союза транспортников Кубани Иван Петров
Мария ЧАЛАЯ
Водитель умер прямо на рабочем месте.

Водитель умер прямо на рабочем месте.

Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

В Краснодаре водитель маршрутки умер за рулем от сердечного приступа. Мужчине стало плохо на остановке «ул. Заполярная».

- Водитель автобуса №710 двигался по маршруту сегодня утром. Как обычно, он остановился. В салон вошел пассажир, который начал конфликтовать с водителем. Когда маршрутка тронулась, водителю сразу же стало плохо, - сообщил президент Союза транспортников Кубани Иван Петров.

Уточняется, что машина уперлась в бордюр, никто из пассажиров не пострадал.

Люди, находящиеся внутри транспортного средства, вызвали скорую помощь и сотрудников ГИБДД. К сожалению, мужчина скончался еще до приезда врачей.

По предварительным данным, у 52-летнего мужчины оторвался тромб. Перед выходом на маршрут водитель прошел медицинский осмотр. На состояние здоровья он не жаловался.