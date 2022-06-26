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Карта Кубани26 июня 2022 13:35

В Геленджике Патриарх Кирилл освятил кафедральный собор

Одним из этапов священнодействия стало помазание святым миром
Мария ЧАЛАЯ
Фото: пресс-служба администрации Геленджика.

Фото: пресс-служба администрации Геленджика.

В Геленджике Патриарх Кирилл освятил кафедральный собор, названный в честь святого апостола Андрея Первозванного. В одном из этапов священнодейства стены храма помазали святым миром.

- Солисты Кубанского казачьего хора и великого хора Свято-Успенской Почаевской лавры создавали в соборе особую радостною атмосферу. Коллективы приехали специально, чтобы поучаствовать в чине освещения кафедрального собора, - сообщили в пресс-службе городской администрации.

Уточняется, что для всех желающих вход на службу был свободным.