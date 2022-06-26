Во время акции «Зелёная суббота» жители Краснодара обменялись книгами и игрушками

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Экологическая акция дарения и обмена вещей в Краснодаре прошла 25 июня. Жители принесли более 100 книг, 100 детских игрушек и 150 предметов одежды. Об этом сообщили в администрации города.

- В акции участвовали студенты, пенсионеры и молодые родители. Это повод неравнодушным людям помочь друг другу и тем, кто оказался в непростой жизненной ситуации. Оставшиеся после акции вещи мы передали благотворительной организации «Синяя Птица», - отметили в мэрии.

Среди книг была как художественная, так и научная литература. А кроме одежды, менялись аксессуарами и обувью.

Для взрослых во время акции организовали мастер-класс по аквагриму, а для детей - интеллектуальные викторины.

Следующая экосуббота пройдёт в Краснодаре 23 июля. В этот день горожане будут обмениваться предметами интерьера, посудой, мебелью и комнатными растениями.