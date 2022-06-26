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Общество26 июня 2022 14:28

На Кубани мужчину оштрафовали на 30 тысяч рублей за антивоенные разговоры на работе

Решение вынес Павловский районный суд
Мария ЧАЛАЯ
Вынесено судебное решение по статье о дискредитации вооруженных сил России.

Вынесено судебное решение по статье о дискредитации вооруженных сил России.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На Кубани мужчину оштрафовали на 30 тысяч рублей за антивоенные разговоры на работе. Павловский районный суд счел высказывания дискредитирующими.

- Сотрудник ООО «Тон» занимался производством пластиковых бутылок. Он открыто выражал свою антивоенную позицию после ввода российских войск на Украину. Также мужчина начал конфликтовать с коллегой, чей сын проходил службу в армии РФ. Он утверждал, что молодой человек может погибнуть и пытался доказать, что российские военные якобы убивают мирных жителей, - сообщил «Коммерсантъ».

Пятеро сотрудников производственного цеха подтвердили, что подобная ситуация случалась.

На данный момент в компании «Тон» мужчина не работает.