Вынесено судебное решение по статье о дискредитации вооруженных сил России.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
На Кубани мужчину оштрафовали на 30 тысяч рублей за антивоенные разговоры на работе. Павловский районный суд счел высказывания дискредитирующими.
- Сотрудник ООО «Тон» занимался производством пластиковых бутылок. Он открыто выражал свою антивоенную позицию после ввода российских войск на Украину. Также мужчина начал конфликтовать с коллегой, чей сын проходил службу в армии РФ. Он утверждал, что молодой человек может погибнуть и пытался доказать, что российские военные якобы убивают мирных жителей, - сообщил «Коммерсантъ».
Пятеро сотрудников производственного цеха подтвердили, что подобная ситуация случалась.
На данный момент в компании «Тон» мужчина не работает.