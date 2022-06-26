Вынесено судебное решение по статье о дискредитации вооруженных сил России. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На Кубани мужчину оштрафовали на 30 тысяч рублей за антивоенные разговоры на работе. Павловский районный суд счел высказывания дискредитирующими.

- Сотрудник ООО «Тон» занимался производством пластиковых бутылок. Он открыто выражал свою антивоенную позицию после ввода российских войск на Украину. Также мужчина начал конфликтовать с коллегой, чей сын проходил службу в армии РФ. Он утверждал, что молодой человек может погибнуть и пытался доказать, что российские военные якобы убивают мирных жителей, - сообщил «Коммерсантъ».

Пятеро сотрудников производственного цеха подтвердили, что подобная ситуация случалась.

На данный момент в компании «Тон» мужчина не работает.