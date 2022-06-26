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Общество26 июня 2022 14:51

МЧС предупредило о подъеме уровня воды в реках на Кубани

В течение двух дней продолжатся дожди
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Реки могут выйти из берегов

Реки могут выйти из берегов

В Краснодарском крае продолжает лить дождь. В связи с обильными осадками реки могут выйти из берегов.

- На водотоках реки Кубань возможны подъемы уровней воды местами с превышением неблагоприятных отметок. Есть риски, что русла могут переполниться в Горячем Ключе, Крымском, Абинском, Северском, Апшеронском, Мостовском, Лабинском районах, а также на реках Черноморского побережья от Анапы до Магри, - сообщили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Экстренное сообщение распространяется до 28 июня.