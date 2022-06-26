МЧС предупредило о подъеме уровня воды в реках на Кубани

Реки могут выйти из берегов

В Краснодарском крае продолжает лить дождь. В связи с обильными осадками реки могут выйти из берегов.

- На водотоках реки Кубань возможны подъемы уровней воды местами с превышением неблагоприятных отметок. Есть риски, что русла могут переполниться в Горячем Ключе, Крымском, Абинском, Северском, Апшеронском, Мостовском, Лабинском районах, а также на реках Черноморского побережья от Анапы до Магри, - сообщили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Экстренное сообщение распространяется до 28 июня.