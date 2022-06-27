Сочи стал самым популярным авианаправлением в июле

Средняя стоимость билета -10,7 тысяч рублей Фото: Олег УМАРОВ

Сочи стал одним из самых популярных направлений в авиаперелетах. Исследование проводилось по данным июля, куда больше всего покупают билеты.Эксперты анализировали данные о забронированных рейсах после 1 марта. Сочи занял первое место.

- Наибольшим спросом пользуется Сочи, туда хочет отправиться каждый пятый турист, - рассказывают эксперты туристического агентства.

Средняя стоимость билета составляет 10,7 тысячи рублей в одну сторону. Такой ажиотаж также связан с тем, что аэропорт Сочи на данный момент остается единственным открытым авиаузлом на юге России.

На втором месте - Москва, на третьем - Санкт-Петербург. Также Калининград и Минеральные Воды пользуются спросом у туристов.