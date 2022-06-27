В Майкопе бывшему начальнику ИВС назначили принудительные работы за покровительство над вором в законе

Приговором суда бывшему сотруднику полиции назначено наказание в виде принудительных работ сроком на 1 год 10 месяцев Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Майкопе экс-начальнику ИВС назначили принудительные работы. Обвиняемый неоднократно позволял подозреваемому выходить за пределы изолятора.

Следствием установлено, что бывший начальник нарушал правила и требования внутреннего распорядка изолятора временного содержания. Без необходимых документов от следователя он позволял вору в законе покидать ИВС и посещать одну из частных клиник республиканской столицы.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», в один из дней арестованный получил возможность встретиться с дочкой. Долгое время его поведение оставалось бесконтрольным.

В результате преступных действий обвиняемого правоохранительные органы утратили контроль над осужденным за особо тяжкие преступления, занимающим высшее положение в преступной иерархии.

- Приговором суда бывшему сотруднику полиции назначено наказание в виде принудительных работ сроком на 1 год 10 месяцев с удержанием в доход государства 10 % от заработка, - сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Адыгее.