Ливни с градом спрогнозировали синоптики на Кубани 27 июня

К середине недели в регионе снова будет сухо

В Краснодарском крае в понедельник, 27 июня, сохраняется штормовое предупреждение. Местами пройдет ливень с градом.

- Сильный дождь с градом ожидается 27 июня. Кроме этого, осадки пройдут с усилением ветра до 20-22 м/с. Температура воздуха в первый рабочий день недели днем поднимется до 27 градусов, - сообщили в краевом гидрометцентре.

По данным синоптиков, в ближайшие дни интенсивность осадков уменьшится, местами пройдут кратковременные дожди с грозами, а температурный фон пойдет вверх: на Черноморском побережье уже во вторник, 28 июня, ожидается до +30 градусов жары.

В Краснодаре ливень шел всю ночь, затопило десятки улиц и дорог. Спасатели попросили не выезжать в город на личном транспорте.